Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На учениях на Кубани расчеты «Искандеров» провели электронные пуски ракет 

РИА Новости + ещё 1 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Расчеты комплекса "Искандер-М" ракетного соединения ЮВО провели электронные пуски ракет в ночных условиях в ходе тактических учений на Кубани, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
Он отметил, что учения направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих при выполнении задач по предназначению в ночное время.
"Военнослужащие дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в режиме светомаскировки совершили марш на полигон. По прибытии в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию ОТРК, определению данных для ракетной стрельбы, произвели электронные пуски ракет по заданным целям", — сообщил Астафьев.
Полковник рассказал, что военнослужащие отработали навыки перевода комплексов из походного положения в боевое, перегрузки ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночных условиях. Кроме того, ракетчики выполнили задачи по организации охраны и обороны комплексов на пусковых позициях, в том числе отразили нападение условного противника, который пытался препятствовать проведению ракетных пусков.
Последние новости
Медведев уволил главу "Автодора" Павел Климкин заявил об открытии "ящика Пандоры" из-за ситуации с Супрун Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки
Комментарии
Армия , Оружие , Вадим Астафьев
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Ведьмы России поддержали Путина шабашом
Общество Политика
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Найден третий отравитель Скрипалей
В мире
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети
В мире
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Юмориста затравили из-за предсказания смерти Децла
Шоу-бизнес
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение