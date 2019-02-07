Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киргизии внесли ясность в вопросе строительства российской военной базы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 50 минут назад
Киргизия не обсуждает возможность открытия еще одной российской военной базы на своей территории, заявил секретарь киргизского Совета безопасности Дамир Сагынбаев.
«Кыргызстан не рассматривает возможность открытия еще одной военной базы России на территории республики», — цитирует Сагынбаева ТАСС.
Сейчас в Киргизии действует Объединенная военная база России, в состав которой входят испытательный полигон на озере Иссык-Куль, сейсмостанция в городе Майлуу-Суу (Ошская область), узел связи ВМФ в поселке Чалдыбар (Чуйская область), а также авиабаза в городе Кант (Чуйская область).
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киргизия периодически говорит о желании заполучить еще один российский военный объект на своих землях и какая для России может быть выгода от этого.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперт напомнил шведским аналитикам о победах русского военного мышления Новая авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой Украина построила башни для наблюдения на Азовском море
Армия , Видео , Войска , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Киргизия прояснила вопрос с военной базой России
Армия Войска
Ведьмы России поддержали Путина шабашом
Общество Политика
Драка в метро Москвы закончилась поножовщиной
Происшествия Криминал
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Найден третий отравитель Скрипалей
В мире
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение