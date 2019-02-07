Киргизия прояснила вопрос с военной базой России

В Киргизии внесли ясность в вопросе строительства российской военной базы

Киргизия не обсуждает возможность открытия еще одной российской военной базы на своей территории, заявил секретарь киргизского Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

«Кыргызстан не рассматривает возможность открытия еще одной военной базы России на территории республики», — цитирует Сагынбаева ТАСС.

Сейчас в Киргизии действует Объединенная военная база России, в состав которой входят испытательный полигон на озере Иссык-Куль, сейсмостанция в городе Майлуу-Суу (Ошская область), узел связи ВМФ в поселке Чалдыбар (Чуйская область), а также авиабаза в городе Кант (Чуйская область).