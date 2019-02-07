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В Японии неизвестный пытался силой прорваться на территорию минобороны 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
В Японии неизвестный попытался прорваться на территорию министерства обороны. Инцидент произошел в токийском районе Итигая около 9.40 по местному времени, передает издание Mainichi Shimbun.
Злоумышленник напал на военнослужащего у входа в комплекс оборонного ведомства и хотел отобрать у него оружие. Мужчина был схвачен. Как отмечают журналисты, винтовка находящегося на посту была не заряжена, поэтому преступник даже при желании не смог бы устроить перестрелку.
В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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Армия , В мире , Министерство обороны , Япония
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