НАТО заинтересовано в сохранении ДРСМД

Североатлантический альянс заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продолжит работать над этим. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«НАТО будет продолжать работать над тем, чтобы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями. Мы рассмотрим инициативы по этому вопросу», — приводит Интерфакс слова генсека альянса.

Кроме того, Столтенберг заявил о том, что НАТО намерен в дальнейшем «говорить с Россией» по этому вопросу. Он также напомнил, что после объявления США о выходе из ДРСМД, у Москвы есть еще шесть месяцев, чтобы выполнить условия соглашения.

По словам генсека НАТО, Россия неоднократно заявляла о своем недовольстве ДРСМД, который не запрещает оружие, разрабатываемое и размещаемое такими странами, как Китай, Индия, Пакистан или Иран.

Президент США Дональд Трамп 20 октября прошлого года заявил о намерении выйти из ДРСМД. По словам американского лидера, Россия якобы не выполнила пункты документа и наличия ракеты 9М729.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев — выйдет из договора.

Накануне глава Белого дома не исключил, что после выхода из ДРСМД США приступят к разработке нового соглашения по контролю над вооружениями.