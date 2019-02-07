Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО заинтересовано в сохранении ДРСМД 

News.ru 1 час назад
Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press
Североатлантический альянс заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продолжит работать над этим. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО будет продолжать работать над тем, чтобы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями. Мы рассмотрим инициативы по этому вопросу», — приводит Интерфакс слова генсека альянса.
Кроме того, Столтенберг заявил о том, что НАТО намерен в дальнейшем «говорить с Россией» по этому вопросу. Он также напомнил, что после объявления США о выходе из ДРСМД, у Москвы есть еще шесть месяцев, чтобы выполнить условия соглашения.
По словам генсека НАТО, Россия неоднократно заявляла о своем недовольстве ДРСМД, который не запрещает оружие, разрабатываемое и размещаемое такими странами, как Китай, Индия, Пакистан или Иран.
Президент США Дональд Трамп 20 октября прошлого года заявил о намерении выйти из ДРСМД. По словам американского лидера, Россия якобы не выполнила пункты документа и наличия ракеты 9М729.
1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев — выйдет из договора.
Накануне глава Белого дома не исключил, что после выхода из ДРСМД США приступят к разработке нового соглашения по контролю над вооружениями.
News.ru: последние новости
Путин подписал закон о постановке на воинский учёт Украинские военные провели учения в Азовском море Межконтинентальную ракету запустили в Плесецке
Комментарии
Армия , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , Администрация США , НАТО , Интерфакс
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети
В мире
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Юмориста затравили из-за предсказания смерти Децла
Шоу-бизнес
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Путин изменил правила постановки на воинский учет
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение