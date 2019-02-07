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В Госдуме оценили шведское исследование о «подготовке» России к войне 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исследование Шведского института оборонных исследований (FOI) свидетельствует о повышенном интересе к учениям российских военных, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Парламентарий отметил, что помимо увеличения числа исследований на эту тему, Запад усиливает сбор развединформации в отношении Москвы.
Красов подчеркнул, что Россия действует исключительно в мирных целях, проводит все учения на собственной территории и стремится к обеспечению неприкосновенности границ государства и безопасности граждан.
"Давайте лучше обратим взор на псевдооборонительные организацию НАТО и западную коалицию, которая так лихо порождала "цветные" революции по всему миру и всеобщий хаос", — заявил депутат в интервью RT, предложив FOI провести соответствующие исследования.
Ранее Шведский институт оборонных исследований опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия стала гораздо активнее готовиться к началу и ведению полномасштабной войны.
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Комментарии
Армия , Войска , Андрей Красов , Госдума
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