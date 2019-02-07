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В НАТО приступили к созданию истребителя шестого поколения 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министры обороны Франции и Германии Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен объявили о подписании контракта между европейским концерном Airbus и французской компанией Dassault Aviation на проведение опытно-конструкторских работ по созданию истребителя шестого поколения, сообщает портал Defense News.
Работы начнутся в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS). Стоимость двухлетнего контракта оценивается от 65 до 74 миллионов евро.
Предполагается, что самолеты проекта FCAS к 2040 году заменят устаревшие французские истребители четвертого поколения "Рафаль" и немецкие "Еврофайтер Тайфун".
Раннее в Airbus cообщали, что перспективный европейский истребитель будет обладать технологиями малозаметности, быстрой передачи данных управления и контроля, в том числе, с помощью искусственного интеллекта, системой автоматического распознавания целей, а также лазерным оружием.
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Армия , Оружие , НАТО , Германия , Франция
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