В НАТО приступили к созданию истребителя шестого поколения

Министры обороны Франции Германии Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен объявили о подписании контракта между европейским концерном Airbus и французской компанией Dassault Aviation на проведение опытно-конструкторских работ по созданию истребителя шестого поколения, сообщает портал Defense News.

Работы начнутся в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS). Стоимость двухлетнего контракта оценивается от 65 до 74 миллионов евро.

Предполагается, что самолеты проекта FCAS к 2040 году заменят устаревшие французские истребители четвертого поколения "Рафаль" и немецкие "Еврофайтер Тайфун".

Раннее в Airbus cообщали, что перспективный европейский истребитель будет обладать технологиями малозаметности, быстрой передачи данных управления и контроля, в том числе, с помощью искусственного интеллекта, системой автоматического распознавания целей, а также лазерным оружием.