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Танк армии Израиля атаковал пост ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа 

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Танк армии Израиля обстрелял пост палестинского движения ХАМАС, расположенный на границе сектора Газа, в ответ на запуск ракеты или мины с территории анклава. Об этом СМИ сообщили представители армейской пресс-службы.
Как уточняется, с израильской стороны потерь нет. Пока не поступало никакой информации о результатах ответного огня.
В сообщении говорится, что один пуск из сектора Газа по израильской территории был зафиксирован некоторое время назад. В ответ на это танк Армии обороны Израиля атаковал военный пост ХАМАС, расположенный на юге сектора Газа, передает РИА Новости.
С середины прошлого месяца это первый обмен ударами. Израильтяне традиционно возлагают на исламистское движение ХАМАС ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава.
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Армия , Видео , Хамас , ЦАХАЛ , РИА Новости
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