США перебросят к границе 250 военных для встречи нового каравана мигрантов

"Среди этих военнослужащих есть военная полиция, медицинский персонал и инженеры, которые будут поддерживать укрепление пунктов пропуска (на границе с Мексикой — ред.)", — говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что военные будут переброшены из Аризоны в район пункта пропуск Eagle на границе с Мексикой.

Ранее минобороны США сообщило, что направит около 3750 военнослужащих для оказания дополнительной поддержки службе пограничного и таможенного контроля на юго-западном участке границы с Мексикой. Это позволит увеличить общее число действующих сил на границе примерно до 4350 военнослужащих. Дополнительные подразделения будут развернуты на срок 90 дней.

В конце января, как сообщал телеканал Telesur, новый караван мигрантов выдвинулся из Гондураса в сторону США. До этого еще один караван начал движение из Сальвадора.