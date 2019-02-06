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США перебросят к границе 250 военных для встречи нового каравана мигрантов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны США перебрасывает 250 военнослужащих в штат Техас для помощи службе таможенного и пограничного контроля в борьбе с нелегальными мигрантами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Среди этих военнослужащих есть военная полиция, медицинский персонал и инженеры, которые будут поддерживать укрепление пунктов пропуска (на границе с Мексикой — ред.)", — говорится в сообщении Пентагона.
Отмечается, что военные будут переброшены из Аризоны в район пункта пропуск Eagle на границе с Мексикой.
Ранее минобороны США сообщило, что направит около 3750 военнослужащих для оказания дополнительной поддержки службе пограничного и таможенного контроля на юго-западном участке границы с Мексикой. Это позволит увеличить общее число действующих сил на границе примерно до 4350 военнослужащих. Дополнительные подразделения будут развернуты на срок 90 дней.
В конце января, как сообщал телеканал Telesur, новый караван мигрантов выдвинулся из Гондураса в сторону США. До этого еще один караван начал движение из Сальвадора.
Президент США Дональд Трамп уделяет повышенное внимание борьбе с нелегальными мигрантами, которых, по его данным, в стране насчитывается около 25 миллионов.
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Армия , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , РИА Новости , Мексика , США
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