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Планы Японии на Курилы, ошибка Путина и другие события дня
Планы Японии на Курилы, ошибка Путина и другие события дня

США пообещали создавать запрещенные ракеты 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: JohnThune / YouTube
США собираются создавать ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон на брифинге, передает ТАСС.
По ее словам, после выхода из соглашения у Вашингтона появится возможность проводить исследования и разработки, которые были запрещены.
«Так что Министерство обороны предпримет шаги для создания этих систем», — сказала замгоссекретаря.
Томпсон отметила, что США намерены консультироваться с союзниками до, во время и после выхода из ДРСМД. В то же время американская сторона будет «по мере необходимости» продолжать диалог с Россией, который важен для двусторонних отношений.
Дипломат подчеркнула, что выход США из соглашения «касается только России (…) и ее неспособности соблюдать условия», передает «Интерфакс». Томпсон также добавила, что о разработке нового договора-аналога ДРСМД говорить рано.
«Сейчас наша цель добиться его соблюдения со стороны России», — сказала она.
Ранее 6 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет предлагать странам Запада новые инициативы в области контроля над вооружениями. По его словам, коллеги еще не среагировали на предыдущие.
2 февраля российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Вашингтон настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Указывалось, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.
Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». Москва это отрицает.
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Комментарии
Армия , Оружие , США , Андреа Томпсон , Сергей Лавров , Владимир Путин , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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