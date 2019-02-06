Талибы отказались захватывать Афганистан

По его словам, подобные действия «не принесут мир» в страну. В то же время талибы не намерены объявлять режим прекращения огня пока на территории Афганистана находятся иностранные военные.

«Мир труднее, чем война», — отметил Станикзай, говоря о попытках добиться урегулирования ситуации.

В то же время он надеется, что конфликт удастся прекратить.

BBC News отмечает, что глава делегации в ходе межафганского форума в Москве также указал, что афганским женщинам не стоит бояться усиления влияния талибов, поскольку они предоставят им все права «в соответствии с исламским правом и афганской культурой». В частности, они смогут обучаться в школах и университетах, а также работать.

Ранее 6 февраля представитель «Талибана» рассказал, что США пообещали членам движения вывести половину своих войск из Афганистана в период с начала февраля и до конца апреля текущего года.

До этого Станикзай понадеялся, что уход американских военных «не займет долгие годы, может быть, месяцы, но не годы». Он отмечал, что точных сроков пока нет.

В январе американская делегация договорилась с талибами о принципах мирного соглашения. Отмечалось, что договоренность, хоть и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится c 2001 года.

Информация о возможном выводе американских войск из Афганистана появилась в конце 2018 года. Официального подтверждения она пока не получила.