На Украине расследуют кражу американской техники

На Украине расследуют хищение семи тепловизионных прицелов и восьми приборов ночного видения, переданных ранее США для одной из воинских частей Львовской области, пишут «Известия» со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины.

Техника была украдена в ноябре 2018 года, ответственность за хищение возложили на начальника военного склада. Ему предъявлены обвинения по статье «Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения».

Украденная техника была передана США Украине в рамках программы международной технической помощи. В мае прошлого года сообщалось, что Украина получила от Великобритании, Канады, Литвы и США военных средств и летального оружия более чем на 40 млн долларов.