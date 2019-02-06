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На Украине расследуют кражу американской техники 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
На Украине расследуют хищение семи тепловизионных прицелов и восьми приборов ночного видения, переданных ранее США для одной из воинских частей Львовской области, пишут «Известия» со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины.
Техника была украдена в ноябре 2018 года, ответственность за хищение возложили на начальника военного склада. Ему предъявлены обвинения по статье «Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения».
Украденная техника была передана США Украине в рамках программы международной технической помощи. В мае прошлого года сообщалось, что Украина получила от Великобритании, Канады, Литвы и США военных средств и летального оружия более чем на 40 млн долларов.
Армия , газета "Известия" , США
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