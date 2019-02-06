Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживания

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан вставать на воинский учет по месту фактического проживания, документ опубликован на портале правовой информации.

"Законопроектом предусмотрено возложение на указанных граждан обязанности вставать на воинский учет по месту их фактического проживания", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также закон предусматривает обязанность ответственных за военно-учетную работу должностных лиц организаций в течение двух недель сообщать в военкоматы о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных на нем состоять. Кроме того, согласно тексту документа, такие должностные лица должны вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным на нем состоять, направление в военкомат.

Авторы проекта закона обуславливают его необходимость тем, что значительное количество призывников, обучающихся в вузах в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, не могут получить по различным причинам регистрацию по месту пребывания или жительства. В результате указанные граждане не могут быть поставлены на воинский учет, подчеркивают разработчики документа.

Ко второму чтению в проект была добавлена поправка, согласно которой отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет.