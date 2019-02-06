Путин изменил правила постановки на воинский учет

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В России изменились правила постановки на воинский учет 

Рамблер + ещё 12 55 минут назад
Президент России Владимир Путин подписал закон о постановке граждан на воинский учет по месту фактического проживания. Изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки в первую очередь направлены на иногородних студентов, которые после окончания отсрочки остаются в крупных городах без регистрации, пишет «Коммерсант». Учет также будет вестись и в отношении граждан, «прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания».
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Согласно поправкам, отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете.
В пресс-службе Кремля заявили, что изменения в закон позволят усовершенствовать действующий порядок воинского учета граждан».
22 января закон был принят Госдумой в третьем чтении, 30 января его утвердил Совет Федерации.
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Армия , Видео , Общество , Политика , Владимир Путин , Госдума , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Совет Федерации
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