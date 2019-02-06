США испытали Minuteman III

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Американские военные провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Трансляция велась на сайте Пентагона.
Пуск состоялся сегодня в 10:01 по московскому времени (5 февраля в 23:01 по тихоокеанскому времени США) с авиабазы Ванден6ерг в Калифорнии. Видео испытания опубликовано на Youtube-канале Defense Flash News.
Невооруженная головная часть ракеты должна была поразить цель в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане. Пока официальных данных об успехе испытаний не сообщалось.
Сегодняшний пуск стал первым в этом году. В прошлом году военные трижды проводили испытания Minuteman III.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства "Минитмен" изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР.
Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Согласно последним данным из открытых источников, американская армия имеет около 450 ракет Minuteman III, которые будут использоваться как минимум до 2020 года.
Minuteman III состоят на вооружении с 1970 года, производство этих ракет прекращено с 1978 года. Они могут поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
Последние новости
Ученые объяснили, почему пиво опаснее водки Отец Децла попросил прощения у сына Ситуация, в которой можно потерять квартиру
Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Пентагон , США
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Американский след? Рынска о пожаре на Никитском
Общество Происшествия
Путин пошутил по поводу воровства в России
Политика
Экс-депутаты насиловали детей и снимали порно
Происшествия
Песков рассказал о зарплатах в пресс-службе президента
Политика Экономика
США испытали Minuteman III
Армия Оружие
Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова
Шоу-бизнес
Пол под толпой провалился во время вечеринки
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение