США испытали Minuteman III

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Американские военные провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Трансляция велась на сайте Пентагона

Пуск состоялся сегодня в 10:01 по московскому времени (5 февраля в 23:01 по тихоокеанскому времени США ) с авиабазы Ванден6ерг в Калифорнии. Видео испытания опубликовано на Youtube-канале Defense Flash News.

Невооруженная головная часть ракеты должна была поразить цель в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане. Пока официальных данных об успехе испытаний не сообщалось.

Сегодняшний пуск стал первым в этом году. В прошлом году военные трижды проводили испытания Minuteman III.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства "Минитмен" изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР.

Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Согласно последним данным из открытых источников, американская армия имеет около 450 ракет Minuteman III, которые будут использоваться как минимум до 2020 года.

Minuteman III состоят на вооружении с 1970 года, производство этих ракет прекращено с 1978 года. Они могут поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.