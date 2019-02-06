Россия определилась с ракетами в Белоруссии

Сегодня журналисты спросили дипломата, не намерена ли Россия ответить на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности размещением ракет на территории Белоруссии.

«Это, конечно, не будет происходить», — ответил он.

Бабич объяснил, что это «не требуется», потому что нынешняя дислокация российских ракет и так позволяет решать любые военные задачи.

В минувшую субботу власти США объявили о начале шестимесячной процедуры выхода из Договора РСМД по причине якобы допущенных Россией нарушений.

Перед этим Соединенные Штаты поставили России ультиматум — либо уничтожение ею ракет 9М729, якобы испытанных на запрещенную дальность, либо выход США из договора.