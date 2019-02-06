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Россия определилась с ракетами в Белоруссии 

Рамблер 1 час назад
Россия не станет размещать ракеты в Белоруссии. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич.
Сегодня журналисты спросили дипломата, не намерена ли Россия ответить на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности размещением ракет на территории Белоруссии.
«Это, конечно, не будет происходить», — ответил он.
Бабич объяснил, что это «не требуется», потому что нынешняя дислокация российских ракет и так позволяет решать любые военные задачи.
России предложили убрать "запрещенные ракеты" за Урал
В минувшую субботу власти США объявили о начале шестимесячной процедуры выхода из Договора РСМД по причине якобы допущенных Россией нарушений.
Перед этим Соединенные Штаты поставили России ультиматум — либо уничтожение ею ракет 9М729, якобы испытанных на запрещенную дальность, либо выход США из договора.
В конце января заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон заявляла, что в течение шестимесячного процесса выхода США из ДРСМД Россия еще может «вернуться» в его рамки.
Комментарии39
Армия , Видео , Политика , Андреа Томпсон , Михаил Бабич , США
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