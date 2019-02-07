«Умные» боеприпасы для «Терминаторов» испытают к концу 2020 года

Боевые машины поддержки танков "Терминатор" получат "умные" боеприпасы калибра 30 миллиметров с дистанционным подрывом. Их государственные испытания завершатся к концу 2020 года.

"РГ" уже писала о том, что разрабатываются боеприпасы с дистанционным подрывом. Сейчас же автоматическая пушка "Терминатора" использует снаряды с обычным контактным взрывателем. Он срабатывает при столкновении с преградой. Программируемый подрыв значительно расширит возможности орудия: оно сможет сверху поражать засевшую в окопах пехоту и сбивать беспилотники с ракетами.

Боевую машину поддержки танков "Терминатор" приняли на вооружение в 2018 году. Комплекс вооружений включает две 30-миллиметровые пушки 2А42, четыре противотанковые управляемые ракеты 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, два гранатомета АГС-17 и 7,62-миллиметровый модернизированный танковый пулемет Калашникова.