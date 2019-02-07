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«Умные» боеприпасы для «Терминаторов» испытают к концу 2020 года 

Российская Газета + ещё 1 38 минут назад
Фото: Алексей Брусилов
Боевые машины поддержки танков "Терминатор" получат "умные" боеприпасы калибра 30 миллиметров с дистанционным подрывом. Их государственные испытания завершатся к концу 2020 года.
Об этом заявил Юрий Набоков, генеральный директор Науно-производственного объединения "Прибор", которое входит в концерн "Техмаш". Он подтвердил, что боеприпасы уже находятся в стадии государственных испытаний. На их завершение потребуется около двух лет, сообщает РИА Новости.
"РГ" уже писала о том, что разрабатываются боеприпасы с дистанционным подрывом. Сейчас же автоматическая пушка "Терминатора" использует снаряды с обычным контактным взрывателем. Он срабатывает при столкновении с преградой. Программируемый подрыв значительно расширит возможности орудия: оно сможет сверху поражать засевшую в окопах пехоту и сбивать беспилотники с ракетами.
Боевую машину поддержки танков "Терминатор" приняли на вооружение в 2018 году. Комплекс вооружений включает две 30-миллиметровые пушки 2А42, четыре противотанковые управляемые ракеты 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, два гранатомета АГС-17 и 7,62-миллиметровый модернизированный танковый пулемет Калашникова.
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Армия , Оружие , Юрий Набоков , Техмаш , НПО "Прибор" , РИА Новости
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