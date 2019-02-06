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В Плесецке провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» 

РИА Новости + ещё 10 40 минут назад
Фото: Кадр из видео
На космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", задачи выполнены в полном объеме, сообщили в Минобороны России.
"Шестого февраля в 11 часов 31 минуту по московскому времени на государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. "Задачи выполнены в полном объеме. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса", — добавляется в сообщении.
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Армия , Оружие , Плесецк
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