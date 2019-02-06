Бронебойные возможности"Удава" показали на видео

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Бронебойные возможности пистолета «Удав» показали на видео 

Российская Газета 58 минут назад
Испытать новый пистолет в деле смогли обозреватели проекта WarDoc. Перед этим специалист предприятия ЦНИИТОЧМАШ коротко охарактеризовал новинку.
По своей схеме "Удав" близок к классической "браунинговской". Предохранитель работает по принципу пистолета Макарова. Органы управления приспособлены под обе руки.
Специальная версия "Удава" оснащена глушителем, посадочным местом для прицела и фонариками обычного и инфракрасного спектра.
Вес пистолета без магазина 780 грамм. Длинна 206 миллиметров, толщина 36 миллиметров. Он легок, удобен, надежен.
Эксперт WarDoc проверил это на практике. Он выпустил магазин по мишени — почти все пули попали в десятку. А затем эффектно изрешетил 4-миллиметровую стальную пластину.
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Армия , Видео , Оружие , ЦНИИТОЧМАШ
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