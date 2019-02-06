Боевые биороботы. Зачем Пентагон хочет накормить своих солдат анаболиками

Воевать без страха, сомнений, усталости, не знать истощения и жалости к противнику — Пентагон изучает возможность повышения боеспособности солдат с помощью стероидов. Информацию об этом оборонное ведомство США разместило на сайте госзакупок. Заказчиком исследований влияния гормона тестостерона на уровень боевой подготовки военнослужащих выступает командование Сухопутных войск, предлагающее специализированным медицинским учреждениям поучаствовать в эксперименте. О подробностях программы и о том, какими еще препаратами американских военных превращают в "суперсолдат", — в материале РИА Новости

"Боевой" гормон

Официальное название нового проекта — Optimizing Performance for Soldiers: Androgen Therapy for Biomedical Performance Enhancement ("Оптимизация эффективности военнослужащих: андрогенная терапия для биомедицинского повышения боеспособности"). Заказчик предлагает заинтересованным сторонам провести клинические исследования влияния инъекций тестостерона на телосложение, мышечную массу, баланс протеинов и мыслительные способности человека в условиях высоких физических нагрузок и постоянного стресса. Цель — понять, поможет ли искусственное повышение уровня мужского гормона в организме солдата сохранить силы и ясность мысли в длительной боевой командировке.

К эксперименту намерены привлечь до 128 добровольцев. Их на месяц поместят под постоянное наблюдение врачей. Испытуемым будут делать регулярные инъекции тестостерона. Рацион питания — армейские сухпайки, точно такие же и точно в таких же объемах, что и у военнослужащих в зоне боевых действий. Впереди также "голодные дни" с резким урезанием порций — имитация перебоев с продовольствием на передовой.

На протяжении всего эксперимента добровольцев ждут серьезные физические нагрузки: неоднократное прохождение стандартного армейского теста на физподготовку (отжимания, "ситапы" — подъем туловища из положения лежа на спине, трехкилометровый кросс), прыжки на месте, становая тяга штанги, длительный бег на тренажере и другие упражнения на силу и выносливость. Уровень нагрузок будет постепенно повышаться до предельных, на грани истощения физических и умственных сил. Главная задача врачей на этом этапе — отслеживать изменения в организме волонтеров посредством заборов крови, мышечной биопсии, психологических тестов и прочих анализов. А для того чтобы понять разницу между обычными солдатами и "модифицированными", части добровольцев выдадут плацебо.

По словам авторов эксперимента, уровень тестостерона в организме знаменитых рейнджеров армии США на пиковых нагрузках во время длительных тренировок способен понижаться чуть ли не до нулевого, а количество калорий, сжигаемых в день, превышает шесть тысяч. Предполагается, что инъекции стероидов помогут предотвратить процессы катаболизма (сжигания мышечной массы), снизить усталость и повысить общий тонус организма.

Инъекционный тестостерон, впрочем, далеко не безвреден. Передозировка может привести к повышенной агрессивности, гинекомастии, гормональным сдвигам, а также неприятным кожным заболеваниям, которые в условиях фронтовой антисанитарии способны надолго вывести бойца из строя. Инициаторы эксперимента, впрочем, еще в 2016 году утверждали, что результаты исследований влияния тестостерона на боевые возможности военнослужащих не будут использоваться для массового производства "суперсолдат". Как рассказал тогда изданию Military Times физиолог Научно-исследовательского института экологической медицины армии США (Army Research Institute of Environmental Medicine) Стефан Пасиакос, инъекции будут получать только военнослужащие, находящиеся в экстремальных условиях.

Этот эксперимент — не единственный проект Пентагона по биомедицинскому усовершенствованию военных. В частности, в ВВС США исследуют влияние лютеина на пилотов, подвергающихся большим перегрузкам. Этот пигмент, содержащийся во многих водорослях и микроорганизмах, играет важную роль в физиологии зрения. Он обеспечивает большую четкость и способность различать мелочи и детали, а также защищает глаза от наиболее агрессивной части видимого спектра. Кроме того, Пентагон изучает влияние жирных кислот омега-3 на стрессоустойчивость военнослужащих.

Игра с огнем

К слову, в некоторых странах уже пытались повысить боеспособность солдат с помощью медикаментозной терапии. Зачастую — с существенным вредом для здоровья. В годы Второй мировой войны США и Великобритания снабжали военнослужащих регулярными дозами амфетамина в таблетках, в то время как Германия и Япония использовали метамфетамин. Эти психостимуляторы позволяли бойцам длительное время бодрствовать, сохранять концентрацию внимания, снижали чувствительность к боли. О побочных эффектах и долговременном влиянии малоизученных препаратов на здоровье в то время никто не думал.

Употребление этих веществ вкупе с сильнейшим фронтовым стрессом неоднократно приводило к амфетаминовым психозам, нервным срывам, серьезнейшим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. А программ лечения и реабилитации наркоманов, подобных нынешним, в те времена просто не было. С полей Второй мировой домой вернулись десятки, если не сотни наркозависимых. В итоге в 1970 году власти США внесли амфетамин и метамфетамин в перечень контролируемых веществ, а в 1971 году ООН приняла Конвенцию о психотропных веществах, регулирующую оборот в том числе и этих препаратов.

Сегодня в открытых источниках нет объективных данных о массовом использовании психостимуляторов в военных целях. В начале 2010-х ряд государств, в частности Индия, Великобритания и США, занимались исследованиями ноотропа модафинила, применяемого в медицине для лечения сонливости, связанной с нарколепсией. Впрочем, и это вещество тащит за собой воз серьезных побочных эффектов. Стоит помнить, что абсолютно любой допинг вызывает значительное истощение ресурсов организма. И что военным после завершения боевых действий и увольнения в запас еще предстоит адаптироваться к мирной жизни.