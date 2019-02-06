Институт Тотальной обороны: Россия тренируется начинать и вести масштабные войны

Министерство обороны Швеции поручило Институту Тотальной обороны проанализировать военные намерения России . Аналитики сделали вывод: Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размером с Китай или НАТО . Вот зачем все время проводятся проверки боеготовности: Россия тренирует военное мышление, делает вывод Юхан Нурберг.

Институт Тотальной обороны сообщает, что Россия тренируется начинать и вести масштабные войны. Раньше Россия больше внимания уделяла умению разбираться с небольшими конфликтами, пишет Институт Тотальной обороны в своем докладе.

Задание проанализировать и оценить военные намерения России Институту дало министерство обороны Швеции.

Доклад «Подготовка к войне: стратегические военные учения России 2009-2017» (Training for War — Russia's Strategic-level Military Exercises 2009-2017) был закончен в ноябре. В понедельник Институт Тотальной обороны широко проинформировал общественность об этом докладе в сообщении для прессы и в Твиттере.

Доклад касается российских стратегических военных учений. Они проводятся раз в год в одном из четырех направлений по частям света и должны научить войска вести войну на большей части континента, сообщает Институт Тотальной обороны.

«Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО», — говорит руководитель исследования Юхан Нурберг (Johan Norberg), который писал этот отчет.

Масштабы растут

Доклад основывается на информации из открытых российских источников, в первую очередь Министерства обороны России . Согласно Институту Тотальной обороны, российские ежегодные военные учения с 2009 по 2018 год стали масштабнее.

В 2017 году Российское министерство обороны сообщило, что примерно 10 тысяч российских солдат участвовали в стратегических учениях в западном военном округе («Запад-2017»).

Годом позже на аналогичные учения в восточной части страны («Восток-2018»), по российской информации, собрались 300 тысяч военных.

Но следует относиться к названным цифрам с долей скептицизма, считает Юхан Нурберг.

«Учитывая, что в 2017 году было всего 10 тысяч, а годом позже — уже 300 тысяч, кажется, что это уж слишком много. Не бывает, чтобы в один год у тебя только 10 тысяч человек на обучении, а год спустя — уже 300 тысяч», — заявил он «Шведскому телевидению» (SVT).

В учениях «Восток-2018» участвовали также Китай и Монголия. По оценкам Института Тотальной обороны, это имело скорее политический смысл, и никак не сказывается на российском военном потенциале.

Институт Тотальной обороны сообщает, что российские вооруженные силы повысили боеготовность, чтобы быстро переходить от «повседневной деятельности» в мирное время к выполнению боевых задач во время войны.

«Важно тренировать военное мышление и нервную систему. Мускулы там есть. А мозг надо постоянно поддерживать в готовности», — говорит Нурберг.

Президент отдает приказы

С 2013 года Россия систематически контролирует боеготовность, чтобы военные соединения могли быстро мобилизоваться. Проходят проверки, в ходе которых следят, что все на месте и готовы действовать.

«Тогда все будут готовы, если кто-то позвонит и скажет, что пора. Работа идет сверху, с самого высокого уровня, вниз, и несколько раз в год проверку объявляет сам президент, который еще и верховный главнокомандующий».

Крупные учения НАТО

Оборонный альянс НАТО тоже провел самые крупные учения с момента окончания холодной войны. В маневрах «Единый трезубец-2018» (Trident Juncture 2018), прошедших в Скандинавии в конце осени, участвовали 50 тысяч солдат, согласно данным НАТО.

Годом раньше прошли военные учения «Аврора-17», крупнейшие в Швеции за 20 лет. В них участвовали 20 тысяч военных из восьми стран.

SVT, Швеция