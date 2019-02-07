Россия предложила США уничтожить Мk-41 в ответ на уничтожение 9М729

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил журналистам, что Москва предложила Вашингтону уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанные для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk; ракеты-мишени, аналогичные по характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности; ударные беспилотные летательные аппараты, подпадающие под определение предусмотренного в Договоре термина «крылатая ракета наземного базирования».

Все эти вооружения должны быть уничтожены в течение полугода, то есть в срок, отведенный Вашингтоном России для уничтожения ракеты 9М729.

По словам Конашенкова, для вручения данной ноты в Минобороны вызван военный атташе при посольстве США в Москве.