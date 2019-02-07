Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия предложила США уничтожить Мk-41 в ответ на уничтожение 9М729 

Рамблер + ещё 24 11 часов назад
Фото: ТАСС
Минобороны России выдвинуло США встречные требования в ответ на предложение уничтожить российскую ракету 9М729 для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет "Комсомольская правда".
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил журналистам, что Москва предложила Вашингтону уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанные для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk; ракеты-мишени, аналогичные по характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности; ударные беспилотные летательные аппараты, подпадающие под определение предусмотренного в Договоре термина «крылатая ракета наземного базирования».
Раскрыты военные планы России
Все эти вооружения должны быть уничтожены в течение полугода, то есть в срок, отведенный Вашингтоном России для уничтожения ракеты 9М729.
По словам Конашенкова, для вручения данной ноты в Минобороны вызван военный атташе при посольстве США в Москве.
Комментарии4
Армия , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Комсомольская правда , США
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
В Турции спасли ребенка из-под обломков жилого дома
Происшествия В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение