Российские боевые роботы в будущем смогут сами распознавать и поражать цели

Российские боевые робототехнические комплексы в будущем получат возможность самостоятельно распознавать цели, применять вооружение, а также взаимодействовать в группах. Об этом говорится в статье сотрудников 3-го Центрального научно— исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации — 2018".

В статье анализируется общие требования, предъявляемые к робототехническим комплексам (РТК) военного назначения. Среди них — решение задач в различных условиях боевой обстановки, днем и ночью в условиях огневого, радиоэлектронного и информационного противодействия, радиационного и химического заражений, электромагнитного излучения, модульность, многофункциональность, а также "способность к самостоятельному выполнению задач в условиях неопределенности внешней обстановки (наличие интеллекта) — в перспективе".

Для достижения этих требований, предлагается создать интеллектуальную систему принятия решений, в том числе и по применению оружия. "Выходом из создавшейся ситуации является интенсификация исследований по повышению автономности РТК и внедрение в военную робототехнику интеллектуальных систем принятия решений на этапах управления, в том числе группового, автономного движения и применения оборудования по назначению, включая вооружение", — сообщатся в статье.

В ближайшее время планируется инициировать работы, направленные на техническое обеспечение решения этой задачи. Это исследования в области создания отечественных лазерных сканирующих устройств для позиционирования, разработка методов и аппаратуры определения проходимости грунта, разработка методов управления роботом в условиях неустойчивой связи, разработка методов анализа ситуаций, распознавания сцен, "узнавания" целей.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что серийное производство боевых роботов для российской армии может начаться уже в 2018 году. "Мы начали создавать боевых роботов. Заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство", — сказал он.

Сейчас для российской армии разработано целое семейство роботов "Уран", среди которых робот-сапер "Уран-6 и боевой "Уран-9", роботы "Нерехта" и "Соратник". Роботы "Уран-6" и "Уран-9" при этом уже применялись в боевых условиях в Сирии.