США усилили военное присутствие в Сирии

СМИ сообщили об усилении военного присутствия США в Сирии

США перебросили из Ирака на подконтрольные курдским формированиям территории на северо-востоке Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами, передает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.

Сообщается, что накануне вечером грузовики проследовали через КПП "Симелка" на иракско-сирийской границе. Во вторник грузовики достигли логистических центров ВС США в сирийских районах Хараб Ишк и Сиррин, которые американцы контролируют совместно с курдскими силами.

На кадрах, попавших в распоряжение агентства Anadolu, видны фуры, груженные генераторами, которые предположительно будут использованы для энергоснабжения военных баз США в Сирии или при строительстве новых баз в регионе.

Сообщается также, что США направили в регион многоцелевые бронированные автомобили Humwee.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" *, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР без уточнения конечных сроков такого вывода.

*Террористическая организация, запрещенная в России.