США усилили военное присутствие в Сирии

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СМИ сообщили об усилении военного присутствия США в Сирии 

РИА Новости + ещё 3 29 минут назад
США перебросили из Ирака на подконтрольные курдским формированиям территории на северо-востоке Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами, передает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.
Сообщается, что накануне вечером грузовики проследовали через КПП "Симелка" на иракско-сирийской границе. Во вторник грузовики достигли логистических центров ВС США в сирийских районах Хараб Ишк и Сиррин, которые американцы контролируют совместно с курдскими силами.
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На кадрах, попавших в распоряжение агентства Anadolu, видны фуры, груженные генераторами, которые предположительно будут использованы для энергоснабжения военных баз США в Сирии или при строительстве новых баз в регионе.
Сообщается также, что США направили в регион многоцелевые бронированные автомобили Humwee.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР без уточнения конечных сроков такого вывода.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Армия , Видео , В мире , США , Дональд Трамп , Исламское государство , Ирак , Сирия
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