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Армия РФ не планирует отказываться от патронов калибра 5,45 мм 

News.ru 1 час назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Вооруженные силы Российской Федерации не планируют отказываться от патронов калибра 5,45 мм.
«В практической плоскости сейчас этот вопрос не рассматривается», — сообщил «Интерфаксу» осведомленный военный источник.
Ранее военные учёные из ФГБУ «3 ЦНИИ» опубликовали статью, в которой написали, что Министерство обороны РФ рассматривает возможность отказа от патронов калибра 5,45 мм, используемых в автоматах АК-74, АК-12 и других образцах стрелкового вооружения. Специалисты считают, что армия может изъять патроны из-за их недостаточного пробивного действия по живой силе в средствах индивидуальной защиты на средних и повышенных дальностях стрельбы.
Как писал News.ru, Минобороны многократно увеличит боевую мощь Северного флота, развернув две эскадрильи перехватчиков МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Две эскадрильи МиГ-31 Северного флота будут развёрнуты на аэродроме Мончегорск до конца 2019 года.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Интерфакс
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