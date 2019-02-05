В России предложили создать высокоточный ракетный комплекс

Эксперты "3 ЦНИИ Минобороны" предлагают создать многоцелевую разведывательно-ударную сеть на базе высокоточного ракетного комплекса тактического звена, сообщается в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации — 2018".

"Для наращивания боевых возможностей РВиА Сухопутных войск в тактическом звене в целях достижения огневого (ударного) паритета (по возможности — превосходства) с противостоящей группировкой противника необходимы прорывные решения в области разработки перспективных средств поражения и принятия их на вооружение. Одним из них является создание многоцелевой разведывательно-ударной сети (РУС) на базе высокоточного ракетного комплекса (ВТРК) тактического звена", — говорится в статье.

Основные преимущества РУС, по мнению авторов статьи, это модульное построение, контейнерное размещение тактических ракет, дистанционное управление целеуказанием и пуском, малая заметность для средств разведки противника, широкий спектр выполняемых задач по нанесению ударов, практическая неуязвимость для средств контрбатарейной борьбы.

"Количество подразделений ВТРК в боевом составе РУС воинских формирований должно обеспечивать наиболее полное использование боевых возможностей и широкого маневра огневыми ударами в целях непрерывной поддержки общевойсковых соединений, частей и подразделений, а также минимальные временные показатели на подготовку огневых ударов", — отмечают авторы материала.

Эксперты полагают, что проведенные исследования показывают, что в результате оснащения ВТРК соединений и частей Сухопутных войск может быть реализована концепция разведывательно-ударной сети, позволяющая повысить эффективность выполнения огневых задач ракетных войск и артиллерии в тактической глубине на 15-20%, а эффективность поражения отдельных объектов противника — на заданную глубину.