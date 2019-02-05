Официальный представитель пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл прокомментировал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о разработках новых ракетных систем. Такие действия последовали в ответ на решение Вашингтона приостановить выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД.
По мнению Джонни Майкла, разработка Москвой дополнительных систем вооружений, нарушающих это соглашение, не поможет его спасти.
«Договор по контролю над вооружениями, который одна сторона соблюдает, а другая — в открытую грубо его нарушает, не позволяет нам быть в безопасности. Нарушения влекут за собой последствия. И это последняя возможность для России вернуться к выполнению [положений договора]», — приводит его слова ТАСС.
Представитель Пентагона также подчеркнул, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит исключительно на России.
Как ранее писал News.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Вашингтон взял курс на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва сожалеет, что США уклоняются от диалога по данному вопросу.