Пентагон прокомментировал заявление Шойгу о новых ракетах

По мнению Джонни Майкла, разработка Москвой дополнительных систем вооружений, нарушающих это соглашение, не поможет его спасти.

«Договор по контролю над вооружениями, который одна сторона соблюдает, а другая — в открытую грубо его нарушает, не позволяет нам быть в безопасности. Нарушения влекут за собой последствия. И это последняя возможность для России вернуться к выполнению [положений договора]», — приводит его слова ТАСС.

Представитель Пентагона также подчеркнул, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит исключительно на России.