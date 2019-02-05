Названы сроки поставки российской С‐400 Турции

«Уже дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года обязательства будут выполнены», — сказал Шугаев.

По его словам, Москва Анкара также договорились о техническом сотрудничестве.

«Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет», — добавил глава ФСВТС.

Шугаев пояснил, что Турцию привлекает совместная разработка техники, в том числе авиационной, поскольку у этой страны «есть амбиции развития национальной оборонной промышленности». При этом Москва готова предложить партнерам конкретные решения по интересующим проектам.

С-400 — это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Осенью 2018 года Дмитрий Шугаев рассказал, что С-400 по всем показателям превосходит зарубежные аналоги, предлагаемые странами-производителями на экспорт. Договоры на поставку комплекса Россия ранее уже заключила с Китаем и Индией.