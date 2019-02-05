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Названы сроки поставки российской С‐400 Турции 

360tv.ru + ещё 1 21 час назад
Фото: РИА Новости
Россия поставит Турции ПВО-системы С-400 к осени 2019 года. Об этом, как сообщил «Коммерсант», заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«Уже дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года обязательства будут выполнены», — сказал Шугаев.
По его словам, Москва и Анкара также договорились о техническом сотрудничестве.
«Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет», — добавил глава ФСВТС.
Шугаев пояснил, что Турцию привлекает совместная разработка техники, в том числе авиационной, поскольку у этой страны «есть амбиции развития национальной оборонной промышленности». При этом Москва готова предложить партнерам конкретные решения по интересующим проектам.
С-400 — это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Осенью 2018 года Дмитрий Шугаев рассказал, что С-400 по всем показателям превосходит зарубежные аналоги, предлагаемые странами-производителями на экспорт. Договоры на поставку комплекса Россия ранее уже заключила с Китаем и Индией.
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Армия , Оружие , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Анкара , Москва , Турция
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