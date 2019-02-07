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«Калибр» перепрограммируют 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракетный комплекс «Калибр» наземного базирования с соответствующей крылатой ракетой может быть создан и подготовлен к серийному производству к концу 2018 года, заявил ТАСС источник в ракетостроительной отрасли.
«Для использования этой ракеты в наземном варианте необходимо только внести изменения в ее систему управления и заменить программное обеспечение», — сказал собеседник.
В феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности будут разработаны в течение 2019-2020 годов.
Ранее в том же месяце сообщалось, что Россия планирует создать сухопутный вариант ракеты морского базирования «Калибр» и запустить «опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности».
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , ИТАР-ТАСС
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