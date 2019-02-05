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В России разрабатывают новейшую пушку для танка на платформе «Армата» 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Р-Спорт
В России ведется разработка новейшей пушки для танка на тяжелой гусеничной платформе "Армата", сообщается в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ-2018".
"Вооружение отечественных танков построено на основе 125-миллиметровой гладкоствольной пушки. За последние 40 лет данное изделие в ходе модернизации претерпело ряд изменений, направленных на повышение уровня ее тактико-технических характеристик. В настоящее время проводится разработка пушки повышенной энергоемкости для перспективного танка "Армата", — говорится в статье, написанной сотрудниками "3 ЦНИИ Минобороны России".
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