В России разрабатывают новейшую пушку для танка на платформе «Армата»

России ведется разработка новейшей пушки для танка на тяжелой гусеничной платформе "Армата", сообщается в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ-2018". "Вооружение отечественных танков построено на основе 125-миллиметровой гладкоствольной пушки. За последние 40 лет данное изделие в ходе модернизации претерпело ряд изменений, направленных на повышение уровня ее тактико-технических характеристик. В настоящее время проводится разработка пушки повышенной энергоемкости для перспективного танка "Армата", — говорится в статье, написанной сотрудниками "3 ЦНИИ Минобороны России".