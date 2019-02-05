Шойгу обозначил срок создания наземного «Калибра»

Наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности будут разработаны в течение 2019-2020 годов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу , передает РИА Новости

Глава военного ведомства отметил, что это станет ответом России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«В то же время они (США — прим. «Ленты.ру») активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, выходящей за пределы договорных ограничений. В связи с этим президент России [Владимир Путин] поставил перед Министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Министр отметил, что «использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования».

«Кроме того, важно повысить дальность стрельбы разрабатываемых сегодня наземных ракетных комплексов», — заявил Шойгу.

Также глава военного ведомства указал на необходимость переоснащения российской военной орбитальной группировки по итогам кампании в Сирии.

«Сирийский опыт показывает, что для эффективного применения высокоточного оружия необходима детальная разведывательная и картографическая информация. Получить такие данные можно только с помощью современных спутников, способных производить съемку поверхности Земли с высоким разрешением», — сказал министр.

В феврале стало известно, что Россия в ответ на выход США из ДРСМД создаст ракетное вооружение, используя уже имеющиеся возможности, в частности, возможно, на основе ракеты РС-10 «Пионер».

До этого сообщалось, что Россия планирует создать сухопутный вариант ракеты морского базирования «Калибр» и запустить «опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности».