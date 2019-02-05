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Российским боевым роботам разрешат убивать 

ТВ Центр 35 минут назад
Фото: АГН "Москва"
Российские боевые роботы смогут самостоятельно применять оружие. Идею оснастить машины интеллектуальными системы для этого озвучили в Минобороны.
В Третьем Центральном научно-исследовательском институт оборонного ведомства уверены, что в будущем роботы должны быть способны самостоятельно принимать решения о передвижении и использовании вооружения. Для этого военным предстоит разработать алгоритмы анализа ситуаций, распознавания ситуаций и целей, пишет "Интерфакс".
Два года назад Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, анонсировал принятие на вооружение боевых роботов. Спустя год глава Минобороны заявлял, что серийное производство может начаться уже в 2018 году. По его словам, военные заканчивают испытания.
Роботы с искусственным интеллектом могут появиться в армии к 2030-м годам, прогнозировал ранее директор Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василий Буренок. Однако он уверен, что к боевым задачам их допускать пока не будут.
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Армия , Оружие , Дмитрий Рогозин , Министерство обороны , Интерфакс
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