Эксперт: необходимости в размещении ПРО США на юге Курил нет

США не будут рассматривать вариант размещения систем ПРО для защиты от ракет КНДР на южной части Курильских островов в случае их возможной передачи Японии , поскольку в этом нет стратегической необходимости. Такую точку зрения высказал во вторник в беседе с корр. ТАСС военный эксперт, сотрудник японского Института будущего инжиниринга Ю Коидзуми.

"Я считаю, что США не имеют планов размещать элементы системы ПРО на Хоккайдо, и тем более на "северных территориях" (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС), поскольку они намерены расширять систему ПРО на Аляске", — сказал он.

Эксперт также напомнил, что Япония хочет разместить на своей территории в префектурах Акита и Ямагути два закупаемых у США наземных комплекса ПРО Aegis Ashore ("Иджис эшор"). "Радиус действия систем ПРО Aegis Ashore достаточно большой, и исходя из этого также нет необходимости размещать (дополнительные элементы ПРО — прим. ТАСС) на "северных территориях", где по разным причинам это и так необоснованно", — отметил Коидзуми. Он также подчеркнул, что с такой же эффективностью Aegis Ashore можно было бы дислоцировать и на северном японском острове Хоккайдо, который географически близок к южным Курильским островам.

Вместе с тем Коидзуми не исключил техническую возможность размещения систем ПРО США на островах южной части Курильской гряды, но только на самых крупных из них — Кунашире и Итурупе.

"В первую очередь необходимо рассмотреть каждый остров по отдельности. Кунашир и Итуруп большие острова, и там возможно размещение ракетных установок для перехвата ракет Северной Кореи, и с точки зрения местоположения это эффективно", — сказал он.

"В то же время, чисто с военной точки зрения, остров Шикотан меньше, и там сложнее разместить такое вооружение, а Хабомаи при этом еще меньше, поэтому там такой вариант необоснован", — добавил эксперт

Ранее в интернет-издании Japan Business Press ("Джапэн бизнес пресс") появилась статья на японском языке писателя по имени Куон Амата. Он рассуждает о том, что южная часть Курильских островов могла бы стать идеальным местом для дислокации американских ракетных установок для обороны от ракет КНДР.

В декабре 2017 года японское правительство утвердило решение о размещении в стране двух наземных установок Aegis Ashore. Их планируется развернуть на полигонах японских Сил самообороны в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути к 2023 году, однако темпы могут быть ускорены.