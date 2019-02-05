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Эксперт: необходимости в размещении ПРО США на юге Курил нет 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
США не будут рассматривать вариант размещения систем ПРО для защиты от ракет КНДР на южной части Курильских островов в случае их возможной передачи Японии, поскольку в этом нет стратегической необходимости. Такую точку зрения высказал во вторник в беседе с корр. ТАСС военный эксперт, сотрудник японского Института будущего инжиниринга Ю Коидзуми.
"Я считаю, что США не имеют планов размещать элементы системы ПРО на Хоккайдо, и тем более на "северных территориях" (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС), поскольку они намерены расширять систему ПРО на Аляске", — сказал он.
Эксперт также напомнил, что Япония хочет разместить на своей территории в префектурах Акита и Ямагути два закупаемых у США наземных комплекса ПРО Aegis Ashore ("Иджис эшор"). "Радиус действия систем ПРО Aegis Ashore достаточно большой, и исходя из этого также нет необходимости размещать (дополнительные элементы ПРО — прим. ТАСС) на "северных территориях", где по разным причинам это и так необоснованно", — отметил Коидзуми. Он также подчеркнул, что с такой же эффективностью Aegis Ashore можно было бы дислоцировать и на северном японском острове Хоккайдо, который географически близок к южным Курильским островам.
Вместе с тем Коидзуми не исключил техническую возможность размещения систем ПРО США на островах южной части Курильской гряды, но только на самых крупных из них — Кунашире и Итурупе.
"В первую очередь необходимо рассмотреть каждый остров по отдельности. Кунашир и Итуруп большие острова, и там возможно размещение ракетных установок для перехвата ракет Северной Кореи, и с точки зрения местоположения это эффективно", — сказал он.
"В то же время, чисто с военной точки зрения, остров Шикотан меньше, и там сложнее разместить такое вооружение, а Хабомаи при этом еще меньше, поэтому там такой вариант необоснован", — добавил эксперт
Ранее в интернет-издании Japan Business Press ("Джапэн бизнес пресс") появилась статья на японском языке писателя по имени Куон Амата. Он рассуждает о том, что южная часть Курильских островов могла бы стать идеальным местом для дислокации американских ракетных установок для обороны от ракет КНДР.
В декабре 2017 года японское правительство утвердило решение о размещении в стране двух наземных установок Aegis Ashore. Их планируется развернуть на полигонах японских Сил самообороны в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути к 2023 году, однако темпы могут быть ускорены.
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Комментарии
Армия , Азия , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС , Аляска , КНДР , США , Япония
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