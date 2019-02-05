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Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики

Верховная рада не смогла отменить советское название «военкомат» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине не смогли переименовать военные комиссариаты. Соответствующий законопроект не набрал необходимого количества голосов депутатов, а предложение вернуться к законопроекту парламентарии также не поддержали, говорится на сайте парламента.
Ранее в ряде законов предлагалось заменить название "военный комиссариат" на "областной или территориальный центр комплектования и социальной поддержки". Авторы законопроекта посчитали, что смена названия необходима "для развития Вооруженных сил Украины по западным стандартам и реформирования системы мобилизации на основе базовых европейских подходов".
На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации, запрещающий коммунистическую пропаганду и символику. Он предполагает также демонтаж памятников советским государственным деятелям, переименование топографических объектов, названных в их честь. На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях Украины и России.
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Армия , Украина , Верховная Рада
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