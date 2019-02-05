Новая авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой

В ближайшее время в Калининградской области будет воссоздана полноценная авиационная дивизия. И это первое подобное усиление войск в регионе за последние годы. Однако есть большие сомнения, что дивизия сразу окажется полностью боеспособной, и проблема вовсе не в недостатке техники или авиатоплива.

Для российской системы обороны и безопасности произошло важное событие — в Калининградской области сформирован новый авиаполк, на вооружении которого находятся самолеты Су-27, сообщил Интерфакс

Речь идет о воссоздании легендарного 689-го гвардейского Сандомирского ордена Александра Невского истребительного полка имени Александра Покрышкина . В годы Великой Отечественной советский ас воевал в составе именно данного полка. Всего же с 1941 по 1945 год 14 летчиков авиаполка были награждены звездами Героя Советского Союза. Также будет воссоздана другая легендарная воинская часть: 4-й отдельный гвардейский морской штурмовой Новгородско-Клайпедский Краснознаменный авиационный полк имени маршала авиации Ивана Борзова. Частью его славного боевого пути является, например, битва за Кенигсберг в 1945 году, где летчики авиаполка особенно отличились.

Можно предположить, что воссозданием двух авиационных полков дело усиления калининградской группировки ВВС не ограничится и вскоре на основе расположенной в области 72-й авиабазы Морской авиации Балтийского флота будет создана полноценная авиадивизия. Для этого нужен как минимум еще один полк.

Заслуженный военный летчик, участник боевых действий генерал-майор Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД связал ожидаемое появление авиадивизии в Калининграде с выходом американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «Мы компенсируем возможности ракетных систем по ударным характеристикам», — пояснил он. Попов считает, что нужно сформировать еще один-два полка истребительной авиации и дивизию ударных бомбардировщиков типа Су-34 или смешанную: «допустим, один полк Су-34 и два полка на Су-24. Это будет мощный кулак для того, чтобы силы альянса НАТО понимали, в чем дело».

«Похоже, в истории с тотальным разоружением Калининградской области что-то наконец начинает меняться», — написал в свою очередь телеграм-канал «Взгляд человека в лампасах». То есть Россия сейчас лишь воссоздает то, что было потеряно ранее.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД бывший замкомандующего ВВС Прибалтийского военного округа СССР по армейской авиации генерал-майор Александр Цалко, в Калининградской области во времена СССР были дислоцированы действительно крупные силы. В 1991-м ВВС Балтийского флота насчитывали 328 боевых самолетов и 70 вертолетов. Цалко отмечает, что в девяностые ликвидировали общевойсковую армию, которая стояла в Калининградской области. А ведь она имела комплект армейской авиации с полком, эскадрильей и двумя отрядами.

Сравнительно большая (если брать штатную численность машин) группировка оставалась здесь еще десять лет назад. Ее основой являлся все тот же 4-й авиаполк имени Борзова. Но в 2010 году он был ликвидирован в рамках программы оптимизации вооруженных сил. По той же причине за год до этого прекратил свое существование и 689-й полк. Оба полка были преобразованы в авиаэскадрильи.

Дело в том, что с момента распада СССР две легендарные части находились в печальном состоянии. Так, по открытым данным, в 2002 году полностью боеготовыми были лишь шесть самолетов из состава 4-го авиаполка. Еще шесть могли лишь взлететь и сесть. Перед расформированием не лучше обстояла ситуация и в 689-м полку.

Теперь же, по данным на конец 2018 года, в составе истребительной эскадрильи 72-й авиабазы находится 13 машин — 10 Су-27 и три Су-27УБ. Штурмовая эскадрилья включает в себя 14 самолетов Су-24М и 8 новых Су-30 СМ. По советским меркам, конечно, это капля в море. Тем не менее проблема нехватки самолетов, как ожидается, будет сравнительно легко решена. Министерство обороны уже анонсировало переброску истребителей Су-27 из состава 105-й смешанной авиадивизии, дислоцированной в Тверской области. Вероятно, скоро Морская авиация Балтфлота получит и другие самолеты.

Характерно, кстати, что похожий процесс идет с танковой группировкой Калининградской области. Здесь тоже пытаются воссоздать то, что было утеряно безо всякой войны, так сказать, собственными усилиями. В 2009–2010 годах из Калининградской области массово выводилось российское тяжелое вооружение. Количество танков здесь, по открытым данным, сократилось с 803 до 40 единиц. Они были сведены в один танковый батальон в составе 79-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Однако в прошлом году наступило время для обратного процесса: началось формирование отдельного танкового полка в составе 11-го армейского корпуса Береговых войск Балтийского флота. В этом месяце Министерство обороны сообщило о том, что на вооружение поступило более 30 танков Т-72Б.

Однако процесс возрождения авиагруппировки в Калининградской области может столкнуться с серьезными сложностями. И проблема в этот раз не в нехватке техники, а в остром дефиците кадров. Она стала следствием ситуации, которая сложилась за прошедшее десятилетие, подчеркивают авторы канала «Взгляд человека в лампасах». Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков (КВВАУЛ) — а оно, напомним, является единственным на сегодняшний день военным учебным заведением, готовящим военных летчиков — в течение нескольких лет практически не осуществляло набор. Этой проблемой озаботились в 2013 году, спустя полгода после увольнения с поста министра обороны Анатолия Сердюкова

Его преемник Сергей Шойгу , выступая в Госдуме в 2017 году, заявил, что дефицит военных летчиков в Военно-космических силах по состоянию на 2016 год составил огромную цифру — аж 1300 человек. «Для сравнения: из стен КВВАУЛ в том же 2017 году вышло 150 выпускников. И это при том, что численность выпуска, по сравнению с 2016 годом, увеличилась в два раза!» — отмечают авторы телеграм-канала.

«Проблема нехватки летчиков фундаментальная, ее надо решать формированием училищ,

— подтверждает Александр Цалко. — Об этом мы вопили 10 лет назад: что вы творите, сохраните училища, пусть они не выпускают курсантов, пусть будет 10 курсантов в полку, но сохранится структура и методика. Ведь училище создается годами, пока школа формируется, и такие школы были фундаментальными». «Полк — 40 машин, значит порядка 56–60 летчиков. Если дивизия из трех полков, то получается 120 единиц авиатехники, если из четырех, то 160–170. То есть как минимум 200 летчиков надо, грубо говоря, на смешанную авиационную дивизию, без учета вертолетчиков», — объяснил эксперт.

Владимир Попов полагает, что проблему нехватки летчиков для новой авиадивизии можно решить за счет ротации кадров. По мнению Попова, можно действовать в два этапа: на первом из разных округов перебрасываются авиаэскадрильи и сводятся в единый полк. На втором будут создаваться новые авиаэскадрильи взамен переброшенных. В любом случае, уверен генерал, доукомплектование кадров в Калининграде является решаемой проблемой. «На худой конец можно сегодня обратиться к ребятам, которые были уволены раньше, и брать их на службу снова. Некоторые с удовольствием пойдут», — подчеркнул эксперт.

Попов считает, что создание авиагруппировки в Калининградской области потребует не более полугода. «И людей перевезем, и жилье организуем, бытовки построим, как делали в Сирии, для начала», — рассказал он. Еще два года, по мнению Попова, потребуется на то, чтобы создать авиаэскадрильи взамен переброшенных в Калининград.

Цалко также отмечает, что решению проблемы могла бы помочь переброска летчиков из других соединений. Однако он подчеркнул, что это лишь временное решение, «затыкание брешей», и необходим системный подход. Ведь обучение летчика училищем не заканчивается, и даже двух лет подготовки в войсках после выпуска будет недостаточно. По словам Цалко, четыре года — это минимальный срок для подготовки летчика после училища, а в идеале, как говорили раньше, «два високосных года», то есть восемь лет, указал он, напомнив, что таких летчиков для авиадивизии потребуется несколько сотен. Если не тысяч.