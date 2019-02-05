Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рассекречен гранатометно-огнеметный комплекс «Смесь» 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Минобороны РФ рассекретило это оружие, предназначенное для использования в боевой экипировке третьего поколения. В сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации — 2018" даже обнародовано изображение комплекса.
Там, в частности, говорится о появлении концептуально новых средств ближнего боя. Новое вооружение, к которому относятся реактивные штурмовые и многоцелевые гранаты, используется главным образом против инженерных сооружений, легкобронированной и небронированной техники, а также находящейся внутри этих сооружений и техники живой силы противника.
Новый комплекс, входящий в перспективную боевую экипировку, находится в активной стадии разработки. Также сообщается, что работа над комплексом "Смесь" началась после обобщения боевого опыта в локальных конфликтах.
О принципе действия "Смеси" пока ничего не известно, но не исключено, что новый гранатометно-огнеметный комплекс будет использоваться примерно так же, как хорошо зарекомендовавший себя реактивный пехотный огнемет "Шмель".
Российская Газета: последние новости
Армия России откажется от патронов калибра 5,45 мм В Крыму научились перехватывать и сажать украинские беспилотники США не смогли купить украинский танк
Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»
Пожары Происшествия
В США сделали новое заявление по выводу войск из Сирии
США Армия
Украина заминировала Москву
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Шойгу озвучил ответ России на действия США
Оружие Армия
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение