Рассекречен гранатометно-огнеметный комплекс «Смесь»

Там, в частности, говорится о появлении концептуально новых средств ближнего боя. Новое вооружение, к которому относятся реактивные штурмовые и многоцелевые гранаты, используется главным образом против инженерных сооружений, легкобронированной и небронированной техники, а также находящейся внутри этих сооружений и техники живой силы противника.

Новый комплекс, входящий в перспективную боевую экипировку, находится в активной стадии разработки. Также сообщается, что работа над комплексом "Смесь" началась после обобщения боевого опыта в локальных конфликтах.

О принципе действия "Смеси" пока ничего не известно, но не исключено, что новый гранатометно-огнеметный комплекс будет использоваться примерно так же, как хорошо зарекомендовавший себя реактивный пехотный огнемет "Шмель".