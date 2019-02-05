Рассекречен гранатометно-огнеметный комплекс «Смесь» 

Минобороны РФ рассекретило это оружие, предназначенное для использования в боевой экипировке третьего поколения. В сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации — 2018" даже обнародовано изображение комплекса.
Гранатометно-огнеметный комплекс "Смесь". Источник: https://t.co/EHo2RxHr4w и ТК "Звезда". pic.twitter.com/DwcrZ3nXmv— Komandante (@KomandanteS17) 5 февраля 2019 г.
Там, в частности, говорится о появлении концептуально новых средств ближнего боя. Новое вооружение, к которому относятся реактивные штурмовые и многоцелевые гранаты, используется главным образом против инженерных сооружений, легкобронированной и небронированной техники, а также находящейся внутри этих сооружений и техники живой силы противника.
Новый комплекс, входящий в перспективную боевую экипировку, находится в активной стадии разработки. Также сообщается, что работа над комплексом "Смесь" началась после обобщения боевого опыта в локальных конфликтах.
О принципе действия "Смеси" пока ничего не известно, но не исключено, что новый гранатометно-огнеметный комплекс будет использоваться примерно так же, как хорошо зарекомендовавший себя реактивный пехотный огнемет "Шмель".