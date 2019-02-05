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США перебросят в Японию новейший десантный корабль 

Российская Газета + ещё 2 12 минут назад
Фото: EPA
Командование ВМС США планирует разместить на своей базе Сасебо на японском острове Кюсю новейший ударный десантный корабль Аmerica. Об этом во вторник сообщила газета Japan News, ссылаясь на информированные источники.
Новый корабль способен нести боевые самолеты F-35B и вертолеты, транспортные конвертопланы Osprey, а также контингент морской пехоты численностью до 1,7 тысячи человек, пишет ТАСС.
В Японии America заменит универсальный десантный корабль Wasp, который вернется в США на профилактику и техническое переоснащение.
Японское издание отмечает, что новый корабль водоизмещением 44 тысячи тонн, длиной почти 260 метров и с характеристиками легкого авианосца, призван укрепить военно-морскую группировку США в водах Дальнего Востока и усилить военное давление на Китай.
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Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС , США , Япония
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