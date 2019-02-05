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В Крыму научились принуждать украинские дроны к посадке, сообщил источник 

РИА Новости 59 минут назад
Подразделения Противовоздушной обороны (ПВО) и Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Крыму разработали технологию принуждения к посадке беспилотников, залетающих со стороны Украины, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах республики.
По его словам, несколько десятков беспилотных летательных аппаратов, собранных кустарным способом из иностранных комплектующих, уже совершили принужденную посадку или приводнение в районе Крыма. По своим габаритам и характеристикам они похожи на российские беспилотники "Орлан-10".
"Беспилотники, которые вторгаются в воздушно пространство Крыма со стороны Украины, как правило, кустарного производства из иностранных деталей. В последние несколько месяцев с украинской стороны идут целые волны дронов. Большинство из них удается принудить к посадке или приводнить, некоторые приходится сбивать, в том числе и из снайперского оружия", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что армейские специалисты выработали определенную тактику, которая включает в себя взаимодействие сил ПВО и радиоэлектронной борьбы. "Здесь идет и сопровождение, и постановка помех, и расшифровка программы беспилотника. Дроны попадаются разные: от самых тихоходных и примитивных — до сложных аппаратов, начиненных самой современной техникой" — отметил источник.
По его словам, еще два года назад приоритетной задачей было сбивать дроны, залетающие со стороны Украины. "Сегодня БПЛА удается сажать — это гораздо важнее и ценнее в плане получения информации. Просто уничтожить — уже не приоритет. Но когда не удается посадить, мы вынуждены стрелять и сбивать", — подчеркнул собеседник агентства.
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Армия , Видео , РИА Новости , Республика Крым
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