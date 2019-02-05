Ракетный корабль «Дагестан» провёл учения в Каспийском море

Ракетный корабль «Дагестан» Каспийской флотилии провёл учения. Он выполнил стрельбы из артиллерийских и зенитно-артиллерийских орудий по условному противнику, сообщает телеканал «Звезда»

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев заявил, что применялись установки АК-176М и АК-630М, а также из комплекс «Палаш».

С помощью высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК» ракетчики поразили надводный корабль условного противника.

Как отметил Астафьев, экипаж прошёл все элементы подготовки и выполнил все задачи по противоминной обороне и охране корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провёл тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника в акватории Средиземного моря.