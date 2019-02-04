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«Сотник» с экзоскелетом: стал известен облик боевой экипировки будущего 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипировка российского солдата будущего будет оснащена экзоскелетом, который позволит облегчить переноску тяжелых грузов и снять нагрузку на организм военнослужащего.
В сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации — 2018» появилось изображение экипировки «Сотник». Документ опубликован главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны РФ.
На изображении можно видеть экипировку военнослужащего, которая оснащена экзоскелетом, причем речь идет в том числе и о руках. Также в ее состав входит пулемет и противогаз нового образца.
Подпись к изображению гласит «БЭВ (Боевая экипировка военнослужащего — прим. ред) "Сотник»».
«В настоящее время активно ведется разработка комплекта боевой экипировки третьего поколения, создаются новые образцы стрелкового и гранатометного вооружения, что позволит обеспечить гарантированный паритет с аналогичными зарубежными образцами, а по некоторым позициям и превосходство над ними», — говорится в сборнике.
Ранее гендиректор АО «ГБ Инжиниринг» Сергей Смаглюк в эксклюзивном интервью «Звезде» сообщил, что российский экзоскелет был апробирован в войсках и в данный момент проходит процедуру постановки на снабжение.
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Армия , Оружие , Министерство обороны
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