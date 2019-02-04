Рядом с водами РФ взорвали токсичные торпеды

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Токсичные взрывы: военные НАТО подорвали торпеды рядом с территориальными водами РФ 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Токсичные элементы от этих боеприпасов попали в открытое море, таким образом загрязняя акватории России и Норвегии.
Военные НАТО взорвали токсичные торпеды в Северном море рядом с территориальными водами России.
Как сообщает издание Scips Revyen, инцидент произошел 1 февраля.
Речь идет о торпедах, которые сняли с норвежского фрегата Helge Ingstad, который затонул в результате столкновения с танкером Sola TS. Происшествие случилось в ноябре 2018 года во время учений НАТО в Северном море. В результате инцидента с фрегата было эвакуировано 137 членов экипажа, семь из которых семь получили ранения.
Scips Revyen опубликовало кадры взрыва в Северном море.
Как заявляет издание оставлять боеприпасы на затонувшем фрегате было опасно, но вместо того, чтобы уничтожить их, переместив на специальные полигоны, военные НАТО взорвали торпеды прямо в море. Это неизбежно нанесло урон экологии: токсичные элементы от этих боеприпасов попали в открытое море, таким образом загрязняя акватории России и Норвегии.
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Армия , Видео , НАТО , Норвегия
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