Рядом с водами РФ взорвали токсичные торпеды

Токсичные взрывы: военные НАТО подорвали торпеды рядом с территориальными водами РФ

Норвегии. Токсичные элементы от этих боеприпасов попали в открытое море, таким образом загрязняя акватории России

Военные НАТО взорвали токсичные торпеды в Северном море рядом с территориальными водами России.

Как сообщает издание Scips Revyen, инцидент произошел 1 февраля.

Речь идет о торпедах, которые сняли с норвежского фрегата Helge Ingstad, который затонул в результате столкновения с танкером Sola TS. Происшествие случилось в ноябре 2018 года во время учений НАТО в Северном море. В результате инцидента с фрегата было эвакуировано 137 членов экипажа, семь из которых семь получили ранения.

Scips Revyen опубликовало кадры взрыва в Северном море.

Как заявляет издание оставлять боеприпасы на затонувшем фрегате было опасно, но вместо того, чтобы уничтожить их, переместив на специальные полигоны, военные НАТО взорвали торпеды прямо в море. Это неизбежно нанесло урон экологии: токсичные элементы от этих боеприпасов попали в открытое море, таким образом загрязняя акватории России и Норвегии.