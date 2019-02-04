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Концерн «Калашников» начал производство водолазной и патрульной версии катера БК-16 

ТАСС 18 минут назад
Фото: kalashnikov.media
Судостроительный завод "Рыбинская верфь" (входит в концерн "Калашников") начал производство двух новых модификаций катера БК-16, предназначенных для операций в морских прибрежных зонах — водолазной и патрульной. Об этом в понедельник сообщили Калашников Media.
"На судостроительном заводе "Рыбинская верфь", входящем в концерн "Калашников", началось строительство новых патрульных и водолазных модификаций катера БК-16. В настоящее время портфель заказов с учетом построенных, строящихся и законтрактованных катеров составляет 30 единиц", — говорится в сообщении.
Катера БК-16 предназначены для операций в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах, а также перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом.
Транспортно-десантный БК-16 может быть оснащен четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм в сочетании с боевым модулем, двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. Максимальная скорость катера составляет 42 узла, экипаж — два человека, вместимость десанта — 19 человек.
Как отмечает Калашников Media, в зависимости от пожеланий заказчика концерн готов продолжить работу над различными вариантами катера под решение конкретных задач.
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Армия , Оружие , Ижмаш
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