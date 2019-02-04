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Американцы провели разведку у российских баз в Сирии 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Wikipedia
Американские самолеты-разведчики совершили длительные полеты вдоль побережья Сирии. Об этом сообщается на странице авиационного ресурса PlaneRadar в Twitter.
По его информации, средиземноморское побережье Сирии и Ливана изучали два самолета радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США. Первый — Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14841 и позывным TIMEX21. Второй — Boeing RC-135U. Его бортовой номер 64-14849, а позывной — EXTRO21.
Оба они вылетели с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Разведку они вели в течение нескольких часов на расстоянии около 50 километров от берега, летая над международными водами.
На побережье Сирии расположены российская авиабаза Хмеймим и база Военно-морского флота в порту Тартус.
30 января сообщалось, что три американских самолета-разведчика совершили полеты вблизи Крымского полуострова за день.
25 января стало известно, что за неделю разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.
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Комментарии
Армия , Войска , Boeing , Ливан , Сирия , США
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