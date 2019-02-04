Хантсман назвал «последнюю возможность» сохранить ДРСМД

России Джон Хантсман. Последней возможностью сохранить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является возвращение к полному и «подающемуся проверке» его соблюдению, заявил посол США

Он заявил, что сохранить договор еще можно, если вернуться к «полному и поддающемуся проверке соблюдению».

«Мы надеемся, что Россия сделает этот шаг», — написал он в своем колонке для РБК.

Хантсман пишет, что с середины 2000-х годов Россия якобы вела разработку ракеты 9М729, которая преодолевала расстояния, «существенно превышающие» 500 км (по данным Минобороны России — 480 км).

Посол утверждает, что этот вопрос с 2013 года более 30 раз был поднят представителями США на переговорах с Россией, однако до 2017 года Москва вообще отрицала существование ракеты, а теперь настаивает, что она не нарушает положений ДРСМД. Хантсман утверждает, что эта информация «ложная», и так как «дипломатические меры не увенчались успехом», Вашингтон решил приостановить выполнение обязательств.

По его словам, если договор будет соблюдаться всеми сторонами, это поспособствует глобальной стабильности, но соглашение не может считаться эффективным, если его нарушает одна из сторон.

«Россия подписала ДРСМД и согласилась ликвидировать ракеты наземного базирования средней дальности, потому что ее руководство понимало, что отсутствие таких ракет укрепит, а не ослабит ее безопасность. Мы по-прежнему так считаем», — пишет Хантсман.

В 2004 году, утверждает посол, российские чиновники уже «прощупывали почву» для выхода из ДРСМД.

2 февраля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой о контроле над вооружениями.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все инициативы России по контролю над вооружениями остаются на столе, и Москва не намерена «бегать и напоминать» западным партнерам об этом.

Напомним, Россия зеркально ответила на решение Вашингтона по ДРСМД, приостановив участие в договоре. После этого президент Владимир Путин согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по «приземлению» ракет «Калибр» и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

Также было объявлено, что Россия больше не будет инициировать никаких переговоров по ДРСМД.