Германии ответили на призыв убрать ракету 9М729 за Урал

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В Совфеде ответили на предложение Германии убрать ракету 9М729 за Урал 

Газета.Ru 16 минут назад
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал высказанное в Германии предложение о перемещении российской ракеты 9М729 за Урал. Об этом сообщает RT.
По его словам, если Германия заинтересована в обеспечении коллективной безопасности на европейской территории, нужно поднимать вопрос не столько об оружии России, сколько об оружии американской стороны в Европе. Косачев заметил, что Германии стоило бы высказаться против размещения американских ПРО в Румынии, Польше и других странах.
Он добавил, что любое оружие у российских границ будет «мишенью для российских оборонительных военных систем», а стремление США к превосходству в военной сфере обернется зеркальной реакцией других государств.
Ранее член ХДС Родерих Кизеветтер и представитель СДПГ Рольф Мютцених предложили России убрать ракету 9М729 за Урал, чтобы сохранить ДРСМД.
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Армия , Видео , Константин Косачев , Совет Федерации , Германия
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