Германии ответили на призыв убрать ракету 9М729 за Урал

В Совфеде ответили на предложение Германии убрать ракету 9М729 за Урал

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал высказанное в Германии предложение о перемещении российской ракеты 9М729 за Урал. Об этом сообщает RT.

По его словам, если Германия заинтересована в обеспечении коллективной безопасности на европейской территории, нужно поднимать вопрос не столько об оружии России, сколько об оружии американской стороны в Европе. Косачев заметил, что Германии стоило бы высказаться против размещения американских ПРО в Румынии, Польше и других странах.

Он добавил, что любое оружие у российских границ будет «мишенью для российских оборонительных военных систем», а стремление США к превосходству в военной сфере обернется зеркальной реакцией других государств.

Ранее член ХДС Родерих Кизеветтер и представитель СДПГ Рольф Мютцених предложили России убрать ракету 9М729 за Урал, чтобы сохранить ДРСМД.