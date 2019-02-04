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Эксперт рассказал об уникальных характеристиках аппарата «Посейдон» 

Парламентская газета 46 минут назад
Фото: МИНОБОРОНЫ РОССИИ
Стратегический необитаемый подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой имеет неограниченный район действия, рассказал изданию Nation News военный эксперт Константин Стрельбицкий.
Ранее Президент России Владимир Путин сообщил об окончании главного этапа испытаний этого устройства.
«Атомная установка не нуждается в длительной подзарядке, а это означает, что «Посейдон» способен действовать в любой точке Мирового океана. Мне неизвестно, есть ли такие системы с ядерной установкой на вооружении других государств», — пояснил эксперт.
При этом аналитик добавил, что подводные беспилотники есть у военных из Китая, а США в 2017 году провели испытания надводного противолодочного комплекса, который работает на радиоуправлении.
«Так что какие-то похожие разработки есть у многих, но это не идентичные аналоги. Каждая страна в этом плане развивается по собственному пути», — сообщил Стрельбицкий.
Эксперт указал, что разработка отечественного аппарата укладывается в общий план Минобороны по перевооружению флота.
«А это самый затратный вид переоснащения. Проще оснастить пехоту автоматами, чем поставить новые корабли и системы, поэтому такая работа идёт, с одной стороны, более медленно, с другой — её результаты всегда на виду», — подчеркнул аналитик.
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Армия , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны
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