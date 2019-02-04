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НАТО заявило об увеличении срока присутствия кораблей в Чёрном море 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: RT на русском
Североатлантический альянс с 2017 года нарастил срок присутствия военных кораблей в акватории Чёрного моря на 40 дней, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.
«С 2017 по 2018 годы мы увеличили нахождение наших кораблей в Чёрном море с 80 до 120 дней», — приводит её слова РИА Новости.
Гетемюллер отметила, что масштаб присутствия НАТО в регионе является достаточным, однако альянс изучает пути продолжения работы с партнёрами — Украиной и Грузией — чтобы «улучшить их возможности».
Замгенсека назвала важной частью этой работы проведение совместных учений.
В декабре страны НАТО по итогам встречи министров иностранных дел подтвердили намерение сохранять присутствие в Чёрном море.
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Армия , Войска , Роуз Гетемюллер , НАТО , РИА Новости
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