НАТО заявило об увеличении срока присутствия кораблей в Чёрном море

Североатлантический альянс с 2017 года нарастил срок присутствия военных кораблей в акватории Чёрного моря на 40 дней, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер

«С 2017 по 2018 годы мы увеличили нахождение наших кораблей в Чёрном море с 80 до 120 дней», — приводит её слова РИА Новости.

Гетемюллер отметила, что масштаб присутствия НАТО в регионе является достаточным, однако альянс изучает пути продолжения работы с партнёрами — Украиной и Грузией — чтобы «улучшить их возможности».

Замгенсека назвала важной частью этой работы проведение совместных учений.

В декабре страны НАТО по итогам встречи министров иностранных дел подтвердили намерение сохранять присутствие в Чёрном море.