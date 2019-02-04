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National Interest рассказал о дилемме в судьбе единственного авианосца России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» после инцидента с судоремонтным плавучим доком ПД-50 имеет серьезные неприятности, пишет американский журнал The National Interest.
Как отмечает издание, Москве, вероятно, легче начать строить новый авианосец, нежели проводить дорогостоящий ремонт стареющего «Адмирала Кузнецова», который остается лишь «символом престижа» России.
В октябре 2018 года на авианосец «Адмирал Кузнецов» упал 70-тонный кран, произошло затопление плавдока ПД-50 — именно после этого инцидента судьба единственного российского авианосца стала центром нового витка спекуляций. Пока Кремль настаивает на том, что капитальный ремонт авианосца будет продолжаться вплоть до 2020 года, эксперты смотрят на это скептически, пишет журнал.
Можно ли спасти «Адмирала Кузнецова», стоит ли экономить, учитывая колоссальные затраты, задается вопросом издание. В этом плане у Москвы есть несколько вариантов.
В Кремле заявляли, что намерены поднять ПД-50, однако это создаст много технических и финансовых проблем, подчеркивает издание. Как только его поднимут из воды, российские инженеры должны будут пойти на риск, начав ремонтировать его на воде, либо запустить дорогостоящий и долгий процесс перемещения ПД-50 на берег.
По мнению журнала, ремонт плавдока займет более полугода. Еще один вариант — продолжить ремонт с помощью другого сухого дока. Однако неясно, существует ли в России адекватная замена ПД-50, отмечает NI.
Уже до нанесения ущерба корпусу «Адмирала Кузнецова» после падения крана, российские и западные аналитики обратили внимание на то, можно ли экономически эффективно модернизировать стареющую платформу авианосца, отмечается в материале. Однако целесообразно ли тратить ресурсы — теперь предстоит решить Кремлю, заключает NI.
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Армия , The National Interest , Москва
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