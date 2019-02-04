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Погранслужба Украины хочет закупить во Франции 22 патрульных корабля 

РИА Новости + ещё 3 18 минут назад
Фото: Reuters
Госпогранслужба Украины совместно с министерством внутренних дел ведет переговоры о закупке во Франции 22 современных патрульных кораблей для патрулирования Азовского и Черного морей, заявил глава ведомства Петр Цигикал.
"Сейчас мы также прорабатываем возможные варианты усиления наших морских подразделений в Азовском море… При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей. В случае если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст нам полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную его защиту", — сказал Цигикал в интервью украинскому "5 каналу", опубликованному в на сайте канала в понедельник.
Он подчеркнул, что Госпогранслужба планирует создать в Азовском и Черном морях мощные группировки кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать "военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта".
Кроме того, по словам Цигикала, пограничники намерены усилить надводное наблюдение.
"Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы", — добавил Цигикал.
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Армия , Украина , МВД
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