Погранслужба Украины хочет закупить во Франции 22 патрульных корабля

Госпогранслужба Украины совместно с министерством внутренних дел ведет переговоры о закупке во Франции 22 современных патрульных кораблей для патрулирования Азовского и Черного морей, заявил глава ведомства Петр Цигикал.

"Сейчас мы также прорабатываем возможные варианты усиления наших морских подразделений в Азовском море… При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей. В случае если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст нам полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную его защиту", — сказал Цигикал в интервью украинскому "5 каналу", опубликованному в на сайте канала в понедельник.

Он подчеркнул, что Госпогранслужба планирует создать в Азовском и Черном морях мощные группировки кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать "военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта".

Кроме того, по словам Цигикала, пограничники намерены усилить надводное наблюдение.