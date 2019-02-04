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В России создадут аналог ПТРК Javelin 

Российская Газета 1 час назад
Фото: U.S. Army/Wikimedia.org
Российский ОПК займется созданием нового единого противотанкового ракетного комплекса, реализующего принцип "выстрелил-забыл". Информация об этом содержится в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации — 2018", опубликованном Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны РФ.
В ближайшей перспективе планируется проведение работ по созданию единых носимого и многоцелевого самоходного ПТРК, обеспечивающих возможность пуска ракеты из малоразмерных неподготовленных помещений и огневых фортификационных сооружений, говорится в документе. Это позволит эффективно использовать комплекс в урбанизированной местности и существенно расширит боевые возможности данного класса вооружения, обеспечив возможность поражения в ближней тактической зоне широкого спектра движущихся и неподвижных целей.
Заявленные характеристики комплекса идентичны американскому ПТРК FGM-148 Javelin. Технология "мягкого пуска" — маршевый двигатель ракеты включается на безопасном для оператора расстоянии, — позволяет применять ПТРК из закрытых помещений. Принцип "выстрелил-забыл" обеспечивается корреляционным анализом с помощью постоянно обновляемого шаблона цели. Перед запуском ракеты командное устройство делает эталонный снимок цели в оптическом и ИК-диапазонах. Изображение передается в головку самонаведения ракеты, которая постоянно отыскивает на местности объекты, подходящие под шаблон.
В идеальных условиях вероятность захвата цели таким способом довольно высока — 96 процентов. Но ГСН можно сбить с толку при помощи тепловых ловушек, маскировки цели защитными покрытиями и завесами, рассеивающими тепло устройствами. Российские военные хорошо знают об этом недостатке Javelin и наверняка позаботятся о том, чтобы его обойти.
Хорошо зарекомендовавший себя в вооруженных конфликтах последнего времени российский ПТРК "Корнет" использует другой принцип наведения: ракета управляется лазерным лучом. В последних версиях частично реализован принцип "выстрелил-забыл" за счет автоматического захвата и сопровождения цели, но при этом она должна оставаться в поле зрения пускового устройства до попадания ракеты. Также "Корнет" может преодолевать активную защиту танков, стреляя двумя ракетами с минимальным интервалом. КАЗ реагирует на первую угрозу и не успевает переключиться на вторую.
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Армия , Оружие , Министерство обороны
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