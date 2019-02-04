Работа по проекту "Сармат" идет по графику, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Рогозин в ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, рассказал главе государства, что в этом году возобновляются испытания тяжёлой ракеты "Ангара-А5".
"По "Сармату", по боевой тематике, также доложу, мы работаем в графике", — сказал он. "Хорошо", — отметил Путин.
Президент России в прошлом году в послании Федеральному собранию сообщил, что началась активная фаза испытаний новой МБР "Сармат" (РС-28). Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году.
В субботу Путин на встрече с главами МИД и Минобороны РФ сообщил, что хочет сам посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство новых комплексов "Кинжал" (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), "Пересвет" (боевого лазерного оружия), "Авангарда", конечные испытания которого закончены и идет уже производство на предприятиях в серии, а также как идет работа по производству "Сармата" и подготовка к его постановке на боевое дежурство.