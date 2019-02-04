Рогозин рассказал о ходе работы по проекту «Сармат»

Рогозин в ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, рассказал главе государства, что в этом году возобновляются испытания тяжёлой ракеты "Ангара-А5".

"По "Сармату", по боевой тематике, также доложу, мы работаем в графике", — сказал он. "Хорошо", — отметил Путин.

Президент России в прошлом году в послании Федеральному собранию сообщил, что началась активная фаза испытаний новой МБР "Сармат" (РС-28). Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году.